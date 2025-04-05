СК: ребенок погиб при взрыве боеприпаса в Брестском районе

МИНСК, 5 апр — Sputnik. Один ребенок погиб, еще один пострадал при взрыве неустановленного боеприпаса в агрогородке Страдечь (Брестский район), также ранения получил взрослый, сообщили в Telegram-канале СК.
Трагедия произошла в пятницу вечером.
«На дворовой территории произошел взрыв неустановленного боеприпаса. В зоне поражения оказались мужчина и его внуки (14 и 15 лет)», — говорится в сообщении.
В результате происшествия от полученных травм один из подростков скончался. Пенсионеру и второму подростку экстренно оказывают медпомощь.
Работает следственно-оперативная группа, ее координирует начальник УСК по Брестской области Виктор Леган. Следователи во время осмотра обнаружили корпус боеприпаса во дворе дома в груде металлолома, изъяли вещественные доказательства, допросили свидетелей.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 295 (незаконные действия в отношении взрывчатых веществ) Уголовного кодекса.
Следователи устанавливают происхождение снаряда и все обстоятельства трагедии.