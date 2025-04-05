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Непотушенная сигарета могла стать причиной гибели при пожаре жителя Горецкого района

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Непотушенная сигарета могла стать причиной гибели при пожаре жителя Горецкого района, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Источник: Александра Левчук/ТАСС

Сообщение об открытом горении частного жилого дома в д. Городец поступило в МЧС от очевидцев 5 апреля в 0.33. Позднее обнаружение пожара не оставило шансов на спасение 60-летнего хозяина жилья: спасатели обнаружили его без признаков жизни на полу в горящей комнате.

Не пощадила стихия и жилье: уничтожена кровля, перекрытие и имущество, повреждены стены дома. Причина произошедшего устанавливается, однако специалисты не исключают, что роковую роль в возникновении пожара могла сыграть непотушенная сигарета.

За сутки в регионе подразделения МЧС совершили 36 выездов, из которых 16 — на тушение сухой растительности и 8 — пожаров, 12 — на оказание технической помощи. Пожары произошли в Могилеве, Бобруйском, Быховском, Горецком и Могилевском районах. В огне один человек погиб, один пострадал. Работниками МЧС спасены два жилых дома и одно строение.