Непотушенная сигарета могла стать причиной гибели при пожаре жителя Горецкого района

Сообщение об открытом горении частного жилого дома в д. Городец поступило в МЧС от очевидцев 5 апреля в 0.33. Позднее обнаружение пожара не оставило шансов на спасение 60-летнего хозяина жилья: спасатели обнаружили его без признаков жизни на полу в горящей комнате.
Не пощадила стихия и жилье: уничтожена кровля, перекрытие и имущество, повреждены стены дома. Причина произошедшего устанавливается, однако специалисты не исключают, что роковую роль в возникновении пожара могла сыграть непотушенная сигарета.
За сутки в регионе подразделения МЧС совершили 36 выездов, из которых 16 — на тушение сухой растительности и 8 — пожаров, 12 — на оказание технической помощи. Пожары произошли в Могилеве, Бобруйском, Быховском, Горецком и Могилевском районах. В огне один человек погиб, один пострадал. Работниками МЧС спасены два жилых дома и одно строение.