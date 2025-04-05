Непотушенная сигарета могла стать причиной гибели при пожаре жителя Горецкого района

За сутки в регионе подразделения МЧС совершили 36 выездов, из которых 16 — на тушение сухой растительности и 8 — пожаров, 12 — на оказание технической помощи. Пожары произошли в Могилеве, Бобруйском, Быховском, Горецком и Могилевском районах. В огне один человек погиб, один пострадал. Работниками МЧС спасены два жилых дома и одно строение.