В Хакасию и Красноярский край направили два пожарных поезда

В субботу в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Хакасии наблюдается усиление ветра до ураганного с порывами 33 м/с и более, что способствует образованию пылевых бурь и распространению пожаров.
«Для помощи в тушении природных пожаров в Хакасии и Красноярском крае направлено два пожарных поезда КрасЖД. Пожарный поезд со станции Абакан находится на перегоне Тигей — Ташеба (Усть — Абаканский район Хакасии, окрестности города Абакана). Пожарные расчеты поезда оказывают помощь спасателям МЧС в тушении пала сухой травы», — говорится в сообщении.
Пожарный поезд со станции Саянская вместе со спасателями МЧС также принимает участие в ликвидации возгорания в деревне Калиновка (Саянский район Красноярского края). «Угрозы железнодорожной инфраструктуре нет. В составе одного пожарного поезда — цистерны со 120 тоннами воды и до 5 тонн пенообразователя», — пояснили в пресс-службе.
Неблагоприятная погода, по прогнозам синоптиков, сохранится и в воскресенье. Жителям Красноярского края и Хакасии рекомендуется оставаться дома, в помещениях не открывать окна, ни в коем случае не разводить открытый огонь на улице.