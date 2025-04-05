Во Владивостоке арестовали полицейского, который угрожал жене убийством

Ранее в местных Telegram-каналах разошлась информация о том, что полицейский в ходе конфликта с бывшей женой в подъезде ее дома якобы избил экс-супругу, а также забрал их двухлетнего сына. Отмечалось, что полицию и «скорую» вызвала подруга потерпевшей, также сняв видео, где слышна ругань и видно, как женщина лежит на полу подъезда, а над ней склонился мужчина. В региональном УМВД сообщили, что проверяется информация о том, что сержант полиции одного из территориальных отделов городского УМВД напал на супругу.