Во Владивостоке арестовали полицейского, который угрожал жене убийством

ВЛАДИВОСТОК, 5 апр — РИА Новости. Полицейского, который избивал свою жену и угрожал ей убийством во Владивостоке, арестовали на два месяца, сообщает в своём Telegram-канале прокуратура Приморья.
Ранее в местных Telegram-каналах разошлась информация о том, что полицейский в ходе конфликта с бывшей женой в подъезде ее дома якобы избил экс-супругу, а также забрал их двухлетнего сына. Отмечалось, что полицию и «скорую» вызвала подруга потерпевшей, также сняв видео, где слышна ругань и видно, как женщина лежит на полу подъезда, а над ней склонился мужчина. В региональном УМВД сообщили, что проверяется информация о том, что сержант полиции одного из территориальных отделов городского УМВД напал на супругу.
Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. В краевой прокуратуре РИА Новости уточняли, что пострадавшая юридически еще является супругой полицейского, но месяц назад они фактически разошлись.
«С учетом позиции прокурора суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении.
В прокуратуре отмечают, что фигурант наносил побои «с особой жестокостью на протяжении месяца». Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в надзорном ведомстве.