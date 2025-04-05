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Во Владивостоке арестовали полицейского, который угрожал жене убийством

Во Владивостоке арестовали полицейского, который несколько месяцев истязал жену.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 5 апр — РИА Новости. Полицейского, который избивал свою жену и угрожал ей убийством во Владивостоке, арестовали на два месяца, сообщает в своём Telegram-канале прокуратура Приморья.

Ранее в местных Telegram-каналах разошлась информация о том, что полицейский в ходе конфликта с бывшей женой в подъезде ее дома якобы избил экс-супругу, а также забрал их двухлетнего сына. Отмечалось, что полицию и «скорую» вызвала подруга потерпевшей, также сняв видео, где слышна ругань и видно, как женщина лежит на полу подъезда, а над ней склонился мужчина. В региональном УМВД сообщили, что проверяется информация о том, что сержант полиции одного из территориальных отделов городского УМВД напал на супругу.

Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. В краевой прокуратуре РИА Новости уточняли, что пострадавшая юридически еще является супругой полицейского, но месяц назад они фактически разошлись.

«С учетом позиции прокурора суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что фигурант наносил побои «с особой жестокостью на протяжении месяца». Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в надзорном ведомстве.