Городской автобус сбил восьмилетнего велосипедиста в Ивацевичах

ДТП, в котором пострадал восьмилетний ребенок, произошло в Ивацевичах. Как рассказали в милиции, ЧП случилось в пятницу, 4 апреля 2025 года, около 17.10 вечера.
«40-летний водитель управлял автобусом “MAZ” (маршрут № 6) и двигался по улице 60 лет Октября. По предварительной информации, вблизи дома № 1 совершил наезд на 8-летнего велосипедиста», — сообщили правоохранители.
В ГАИ добавили, что ребенок пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Он госпитализирован. В самом автобусе в момент аварии находилось более 20 человек, к счастью, никто из пассажиров не пострадал.
Ранее мы писали о том, что в Минобразования назвали даты вступительной кампании-2025 и сообщили конкретный период времени, когда белорусские вузы будут принимать документы от абитуриентов (обо всем этом вот тут).