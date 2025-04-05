В Ульяновске произошел пожар на электроподстанции

УЛЬЯНОВСК, 5 апреля. /ТАСС/. Специалисты тушили трансформаторную будку на электроподстанции в Ульяновске, на месте работали более 40 человек, сообщалось в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.
«В Ульяновске тушат возгорание на электроподстанции. На улицу Азовскую стянуты пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Вспыхнула трансформаторная будка, это отдельно стоящее здание», — говорилось в сообщении.
Позже в ведомстве соообщили, что пожар локализован.
Позднее в компании «Т Плюс» заявили, что «возгорание трансформатора на территории ТЭЦ-1 ликвидировано. Инцидент не повлиял на функционирование системы энергоснабжения города».
Трансформатор расположен отдельно от основного оборудования. Пострадавших среди персонала нет. После полной локализации нештатной ситуации энергетики приступят к осмотру и анализу причин произошедшего.
На месте работали свыше 40 специалистов и 10 единиц спецтехники.
В новость внесены изменения (11:48 мск; 12:31 мск) — добавлена информация о локализации возгорания; о ликвидации пожара.