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В Ульяновске произошел пожар на электроподстанции

В ГУ МЧС по региону сообщили, что в ликвидации возгорания участвовали 40 специалистов и 10 единиц спецтехники.

УЛЬЯНОВСК, 5 апреля. /ТАСС/. Специалисты тушили трансформаторную будку на электроподстанции в Ульяновске, на месте работали более 40 человек, сообщалось в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

«В Ульяновске тушат возгорание на электроподстанции. На улицу Азовскую стянуты пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Вспыхнула трансформаторная будка, это отдельно стоящее здание», — говорилось в сообщении.

Позже в ведомстве соообщили, что пожар локализован.

Позднее в компании «Т Плюс» заявили, что «возгорание трансформатора на территории ТЭЦ-1 ликвидировано. Инцидент не повлиял на функционирование системы энергоснабжения города».

Трансформатор расположен отдельно от основного оборудования. Пострадавших среди персонала нет. После полной локализации нештатной ситуации энергетики приступят к осмотру и анализу причин произошедшего.

На месте работали свыше 40 специалистов и 10 единиц спецтехники.

В новость внесены изменения (11:48 мск; 12:31 мск) — добавлена информация о локализации возгорания; о ликвидации пожара.