Жителю Приморья, стрелявшему с балкона в собаку, грозит до 7 лет

По данным следствия, обвиняемый 7 марта 2025 года, находясь на балконе своей квартиры, выстрелил минимум трижды из самодельного оружия в собаку, которую выгуливали возле мусорных баков во дворе жилого комплекса. Помимо этого, мужчина произвел пять выстрелов в хозяина животного, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.
Согласно второй части статьи 213 УК РФ, за хулиганство с применением оружия предусмотрено наказание вплоть до семи лет тюремного заключения. Сейчас материалы дела переданы судье, который займется определением даты начала судебных слушаний.
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