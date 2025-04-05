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Жителю Приморья, стрелявшему с балкона в собаку, грозит до 7 лет

Дальнереченский районный суд принял к рассмотрению уголовное дело по статье 213 части 2 Уголовного кодекса РФ против жителя города Дальнереченска.

Источник: Reuters

По данным следствия, обвиняемый 7 марта 2025 года, находясь на балконе своей квартиры, выстрелил минимум трижды из самодельного оружия в собаку, которую выгуливали возле мусорных баков во дворе жилого комплекса. Помимо этого, мужчина произвел пять выстрелов в хозяина животного, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Согласно второй части статьи 213 УК РФ, за хулиганство с применением оружия предусмотрено наказание вплоть до семи лет тюремного заключения. Сейчас материалы дела переданы судье, который займется определением даты начала судебных слушаний.

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