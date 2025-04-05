Пожар произошел в хостеле в подмосковном Дмитрове

Накануне сообщалось, что в поселке Ранцево в Тверской области загорелись не менее 10 строений, среди которых три жилых дома. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся. Причиной пожара стали работы с бензорезом, проведенные с нарушением правил пожарной безопасности.