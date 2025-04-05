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Главу управления Госстройнадзора Минобороны арестовали по делу о взятках

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы отправил под стражу главу управления Государственного строительного надзора главного управления контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны России Юрия Кожевникова по делу о получении взяток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Источник: РИА "Новости"

«Постановлением Савеловского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кожевникова Юрия Васильевича, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. “в” ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере), на срок месяц 22 суток», — сказали в пресс-службе.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты об избрании в отношении Кожевникова более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста.

Управление государственного строительного надзора главного управления контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны Российской Федерации занимается осуществлением государственного строительного надзора при строительстве объектов, проектная документация которых подлежит государственной экспертизе, а также при реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия.