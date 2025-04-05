Главу управления Госстройнадзора Минобороны арестовали по делу о взятках

«Постановлением Савеловского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кожевникова Юрия Васильевича, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. “в” ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере), на срок месяц 22 суток», — сказали в пресс-службе.