Выскочил на дорогу из темноты: на трассе «Алматы-Бишкек» насмерть сбили мужчину

«Водитель утверждает, что двигался с небольшой скоростью, так как на данном участке трассы идет реконструкция, а также отсутствует освещение. На автомобиле нет серьезных повреждений, что подтверждает слова его хозяина о том, что скорость движения транспортного средства действительно не была высокой», — сообщает корреспондент Zakon.kz.