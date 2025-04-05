Петербургский суд арестовал трех фигурантов дела о хищении средств бойца СВО

По версии следствия, у заместителя главврача по поликлинической работе ГБУЗ ЛО «Кировская КМБ» Пореченского возник умысел на хищение выделяемых Смольным денежных средств военнослужащим, заключившим контракт на военную службу. Фигурант понимал, что провернуть это в одиночку ему не получится, поэтому привлек Бакаева, Алтухова и других лиц.