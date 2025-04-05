Погибшую снесло ветром? Появились первые жертвы урагана в Сибири

Ураган в Сибири повлек за собой первые жертвы. Как минимум одна женщина уже погибла 5 апреля в Красноярске, где с самого утра бушевала стихия, еще один мужчина пострадал — оказался под завалами.
Подробнее о человеческих потерях из-за урагана — в материале krsk.aif.ru.
Упала с балкона.
В красноярских Telegram-каналах появилась информация о гибели женщины. Она оказалась правдивой. В ГУ МВД по Красноярскому краю krsk.aif.ru эту информацию подтвердили. В силовом ведомстве рассказали, что 5 апреля в отдел полиции № 3 МУ МВД России «Красноярское» поступило сообщение об обнаружении тела пожилой женщины с признаками падения с высоты рядом с домом по проспекту Красноярский рабочий, 107а.
«Предварительно установлено, что погибшая упала с балкона 3 этажа. Но по какой причине, пока не ясно. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — отметили в МВД.
Еще один мужчина пострадал в Железнодорожном районе Красноярска. На улице Северо-Енисейская из-за порыва ветра произошло обрушение павильона, в результате чего под завалами оказался мужчина. Его доставили в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
По уточненным данным, мужчина пострадал от обрушения кровли жилого дома. Кроме того, повреждены несколько балконов.
В соседней Кемеровской области, где также буйствует непогода, произошло падение дерева на мужчину. В Новокузнецке из-за сильного порыва ветра дерево отломилось и упало на прохожего. Он тяжело пострадал и был доставлен в больницу. Пострадавший находится в реанимации, отметили в администрации.
Летали крыши, горели пожары.
Отметим, что 5 апреля на Красноярский край, Хакасию и некоторые другие регионы Сибири обрушился ураган. Порывы ветра в Красноярском крае и Хакасии достигают 30 м/с и более. Из-за шторма сносило крыши домов, обломки разлетались повсюду. Произошел далеко не один пожар. В частности, возгорания зафиксированы на трассе в сторону красноярского аэропорта, на трассах в Хакасии, особенно в районе Саяногорска. Загорелась и Покровская гора в Красноярске.
На юге Красноярского края, в Минусинске, эвакуировали местных жителей из-за лесных пожаров. В Красноярске, районах Хакасии, Кузбасса из-за порывов ветра происходили отключения электричества.
Жители высоток сообщали, что из-за ураганного ветра их дома качало.
Когда стихия пойдет на спад, пока точно неизвестно. Однако в Красноярске на данный момент ветер стал тише. Погода несколько улучшилась. Прекратился дождь. Небо немного развеялось.
Из-за непогоды закрылись красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» и фанпарк «Бобровый лог». Красноярский аэропорт перешел на режим работы по погоде. А рейс Иркутск — Красноярск вынужден был совершить посадку в новосибирском Толмачево.
О первых последствиях непогоды можно узнать в нашем материале.