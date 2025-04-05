Погибшую снесло ветром? Появились первые жертвы урагана в Сибири

Отметим, что 5 апреля на Красноярский край, Хакасию и некоторые другие регионы Сибири обрушился ураган. Порывы ветра в Красноярском крае и Хакасии достигают 30 м/с и более. Из-за шторма сносило крыши домов, обломки разлетались повсюду. Произошел далеко не один пожар. В частности, возгорания зафиксированы на трассе в сторону красноярского аэропорта, на трассах в Хакасии, особенно в районе Саяногорска. Загорелась и Покровская гора в Красноярске.