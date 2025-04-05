В Воронеже 16-летняя девушка перевела 1,3 млн рублей мошенникам

Злоумышленники представились сотрудниками службы мобильной связи и сначала выманили у подростка код из SMS-сообщения. Затем, введя её в заблуждение, заявили о «финансировании недружественного государства» со стороны матери и настояли на срочном переводе всех средств на якобы «безопасный» счёт.