В Воронеже 16-летняя девушка перевела 1,3 млн рублей мошенникам

16-летнюю девушку убедили, что её семье угрожают проблемы из-за подозрительных банковских операций.
Злоумышленники представились сотрудниками службы мобильной связи и сначала выманили у подростка код из SMS-сообщения. Затем, введя её в заблуждение, заявили о «финансировании недружественного государства» со стороны матери и настояли на срочном переводе всех средств на якобы «безопасный» счёт.
Испугавшись, девушка нашла дома наличные деньги и через терминал перевела 1,3 миллиона рублей на указанные реквизиты. После этого рассказала о случившемся матери, которая незамедлительно обратилась в полицию.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личности преступников и все обстоятельства произошедшего.