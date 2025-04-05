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В Воронеже 16-летняя девушка перевела 1,3 млн рублей мошенникам

В Воронеже 46-летняя женщина обратилась в полицию после того, как её несовершеннолетняя дочь стала жертвой телефонных мошенников.

16-летнюю девушку убедили, что её семье угрожают проблемы из-за подозрительных банковских операций.

Злоумышленники представились сотрудниками службы мобильной связи и сначала выманили у подростка код из SMS-сообщения. Затем, введя её в заблуждение, заявили о «финансировании недружественного государства» со стороны матери и настояли на срочном переводе всех средств на якобы «безопасный» счёт.

Испугавшись, девушка нашла дома наличные деньги и через терминал перевела 1,3 миллиона рублей на указанные реквизиты. После этого рассказала о случившемся матери, которая незамедлительно обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личности преступников и все обстоятельства произошедшего.