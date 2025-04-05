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Волгоградский облсуд сократил срок наказания экс-главе Котово

Волгоградский облсуд посчитал, что чиновнику напрасно вменили служебный подлог, а действовал он не из корыстных побуждений.

Бывший мэр города Котово Сергей Лесниченко проведет в колонии на 1 год 3 месяца меньше, чем ему назначил в качестве наказания районный суд. Такое решение приняли в апелляционной инстанции.

Волгоградский облсуд посчитал, что чиновнику напрасно вменили служебный подлог. Также тройка судей пришла к выводу, что действовал он, подписывая акт о приемке работ по ремонту дороги, которая начала разваливаться сразу после этого, не из корыстных побуждений.

В результате приговором Лесниченко назначено 2,5 года колонии общего режима. Прежде Котовский райсуд отправлял его за колючую проволоку на 3 года 8 лет. Прокуратура посчитала такое решение слишком мягким и также обжаловала приговор, но облсуд принял сторону подсудимого.

Ранее прокуратуре удалось добиться жестокого наказания для фермера, который с оружием в руках пытался отстоять у агрофирмы урожай, который считал по праву своим. Подробности в нашем материале.