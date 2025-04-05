Волгоградский облсуд сократил срок наказания экс-главе Котово

Волгоградский облсуд посчитал, что чиновнику напрасно вменили служебный подлог. Также тройка судей пришла к выводу, что действовал он, подписывая акт о приемке работ по ремонту дороги, которая начала разваливаться сразу после этого, не из корыстных побуждений.