Волгоградский облсуд сократил срок наказания экс-главе Котово

Бывший мэр города Котово Сергей Лесниченко проведет в колонии на 1 год 3 месяца меньше, чем ему назначил в качестве наказания районный суд. Такое решение приняли в апелляционной инстанции.
Волгоградский облсуд посчитал, что чиновнику напрасно вменили служебный подлог. Также тройка судей пришла к выводу, что действовал он, подписывая акт о приемке работ по ремонту дороги, которая начала разваливаться сразу после этого, не из корыстных побуждений.
В результате приговором Лесниченко назначено 2,5 года колонии общего режима. Прежде Котовский райсуд отправлял его за колючую проволоку на 3 года 8 лет. Прокуратура посчитала такое решение слишком мягким и также обжаловала приговор, но облсуд принял сторону подсудимого.
Ранее прокуратуре удалось добиться жестокого наказания для фермера, который с оружием в руках пытался отстоять у агрофирмы урожай, который считал по праву своим. Подробности в нашем материале.