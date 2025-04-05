СК призвал взрослых не оставлять детей без присмотра после трагедий в Перми

Представители СУ СКР по Пермскому краю призвали не оставлять детей без присмотра после трагических случаев падения из окон детей в Перми.
Первый инцидент произошёл 30 марта. Тогда двухлетний мальчик упал из открытого окна шестого этажа и погиб. Второе происшествие случилось 4 апреля. Четырёхлетний ребёнок упал с высоты, но выжил. Сейчас за его жизнь борются врачи.
«За последнюю неделю в Перми два малыша выпали из окон. Следователи СК тщательно разбираются в обстоятельствах каждого происшествия. Тяжёлые травмы, реабилитация и непредсказуемый исход в будущем — это ещё не самое худшее последствие. Бывает и оборвавшаяся по недосмотру взрослых жизнь ребёнка. И горечь осознания того, что трагедии можно было бы избежать», — комментируют ситуацию в СУ СКР по Пермскому краю.
Следственное управление напоминает правила, которые помогут избежать несчастных и трагических случаев. Взрослым надо убедиться, что все окна в квартире оборудованы ограничителями и специальными замками. Во время проветривания нужно использовать только вертикальный режим открытия окна (если речь о стеклопакетах).
Ни в коем случае нельзя оставлять ребёнка без присмотра в комнате с открытым окном — даже если надо отойти на минуту. В комнате, где находится малыш, не должно быть никакой мебели или других предметов, по которым он может забраться на подоконник.