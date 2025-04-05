СК призвал взрослых не оставлять детей без присмотра после трагедий в Перми

«За последнюю неделю в Перми два малыша выпали из окон. Следователи СК тщательно разбираются в обстоятельствах каждого происшествия. Тяжёлые травмы, реабилитация и непредсказуемый исход в будущем — это ещё не самое худшее последствие. Бывает и оборвавшаяся по недосмотру взрослых жизнь ребёнка. И горечь осознания того, что трагедии можно было бы избежать», — комментируют ситуацию в СУ СКР по Пермскому краю.