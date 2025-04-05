В Севастополе на пожаре погиб мужчина

В Севастополе произошел еще один пожар с погибшим.
«Возгорание произошло в квартире на третьем этаже дома по улице Павла Корчагина», — сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя.
Когда сотрудники чрезвычайного ведомства взломали дверь, то нашли в объятой огнем и задымленной квартире человека без признаков жизни. Медики констатировали, что смерть мужчины.
Пожар, который захватил четыре квадратных метра, сумели потушить за несколько минут, не допустив распространения огня. Из соседних квартир, в которых было дымно, эвакуировали тридцать человек, в том числе девять детей.
В настоящее время эксперты устанавливают причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия.