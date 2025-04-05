В Махачкале в перестрелке на паркинге ТЦ погиб человек

«Следственным отделом по Ленинскому району Махачкалы СУ СК РФ по Дагестану по факту перестрелки в подземном паркинге торгового центра “Ардар” возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. “а” ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух или более лиц), ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконное приобретение, хранение, ношение оружия) УК РФ. По данным следствия, 4 апреля вечером на подземной парковке торгового центра “Ардар” между фактическим владельцем торгового центра и арендаторами возник конфликт на почве денежных отношений, с последующей перестрелкой, в результате которой один человек со стороны арендаторов скончался на месте, еще двое с различными ранениями доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.