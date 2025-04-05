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В Копейске из-за непотушенной сигареты погибла женщина

Трагедия произошла в многоквартирном доме по улице Кирова в Копейске.

Источник: Александра Левчук/ТАСС

Пламя разгорелось в квартире на втором этаже. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, предварительной причиной пожара считается непотушенная сигарета.

Огнеборцы обнаружили на месте двоих пострадавших женщин. Одна из них была без признаков жизни — смерть зафиксировали сотрудники скорой помощи. Вторую женщину передали в руки медиков.

В ведомстве напомнили южноуральцам о том, что следует помнить о правилах безопасности: не стоит курить в нетрезвом виде, а также нужно всегда убеждаться, полностью ли затушена сигарета.

Ранее мы писали о жестоком убийстве пенсионера в Магнитогорске. Трагедия произошла год назад. Незнакомец попросил у 66-летнего местного жителя воды, а попав в квартиру, устроил настоящие пытки.