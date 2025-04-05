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В Воронеже на пожаре пострадал 38-летний мужчина

Пожар возник в Воронеже на улице Ф. Энгельса.

В пятницу около трех часов утра на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в доме № 39 по улице Фридриха Энгельса. В многоэтажке загорелась одна из квартир.

— В результате пожара в двухкомнатной квартире многоквартирного жилого дома в комнате 3×4м повреждена огнем мебель на площади 0,5 кв.м, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по области.

Пожар ликвидировали в течение получаса. На месте работали девять спасателей и три машины. В МЧС сообщили, что в результате ЧП пострадал 38-лдетниймужчина. Его доставили в больницу.

Причины пожара выясняются.