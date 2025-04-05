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Сорванная ветром крыша ТЦ уничтожила рядом припаркованный автомобиль

Порывы до 25 м/с бушуют на севере региона (ВИДЕО).

Источник: Соцсети

Циклон принес в Иркутскую область шквалистый ветер, достигающий 25 м/с. В Тайшете порывы ветра повредили кровлю торгового центра «Сибирь». Обрушившиеся обломки полностью разрушили автомобиль, оставленный водителем у здания, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) «Инцидент Иркутск».

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, ранее в Бодайбинском районе произошел трагический случай с двумя рабочими 13 марта около 17.00. Государственная инспекция труда начала расследование произошедшего.