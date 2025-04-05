Сорванная ветром крыша ТЦ уничтожила рядом припаркованный автомобиль

Циклон принес в Иркутскую область шквалистый ветер, достигающий 25 м/с. В Тайшете порывы ветра повредили кровлю торгового центра «Сибирь». Обрушившиеся обломки полностью разрушили автомобиль, оставленный водителем у здания, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) «Инцидент Иркутск».