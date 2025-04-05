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На Урале три человека пострадали в ДТП

Столкнулись «ВАЗ 21070» и «Лада Калина».

Источник: РИА "Новости"

В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган три человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

ДТП случилось 4 апреля в 17.00 на первом километре подъезда к монастырскому кладбищу. По предварительным данным, 68-летний водитель «ВАЗ 21070» поворачивал налево и не уступил встречной машине. Это и привело к столкновению.

Травмы получили оба водителя и пассажир «ВАЗ». Всех троих госпитализировали.

По данным ГИБДД, за рулём «ВАЗ» был мужчина с 33-летним стажем вождения. Ранее он 21 раз привлекался за нарушения ПДД.