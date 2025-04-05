На Урале три человека пострадали в ДТП

В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган три человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.
ДТП случилось 4 апреля в 17.00 на первом километре подъезда к монастырскому кладбищу. По предварительным данным, 68-летний водитель «ВАЗ 21070» поворачивал налево и не уступил встречной машине. Это и привело к столкновению.
Травмы получили оба водителя и пассажир «ВАЗ». Всех троих госпитализировали.
По данным ГИБДД, за рулём «ВАЗ» был мужчина с 33-летним стажем вождения. Ранее он 21 раз привлекался за нарушения ПДД.