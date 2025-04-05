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Пыльная буря накрыла Алматы: жители показали последствия

В Алматы резко ухудшилась погода — город накрыла внезапная пыльная буря, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

Жители активно делятся в социальных сетях кадрами стихии: сильный порывистый ветер поднял густые клубы пыли, заволок улицы и существенно ограничил видимость.

Хотя буря длилась всего несколько минут, последствия оказались ощутимыми. В отдельных районах частично обрушилась облицовка фасадов зданий, были повреждены вывески магазинов, а мусор и уличные конструкции ветер буквально разметал по дорогам.

В городе начался дождь, небо затянулось серыми тучами.

При этом в пресс-службе воздушной гавани сообщили, что международный аэропорт Алматы работает в штатном режиме.

Ранее синоптики Казгидромета предупреждали о сильном дожде, грозе, а также порывистом ветре, достигающем скорости 15−20 метров в секунду.

В связи с ухудшением погодных условий, департамент по чрезвычайным ситуациям рекомендовал жителям и гостям города соблюдать меры личной безопасности и воздержаться от прогулок в горной местности.

Коммунальные службы Алматы также были приведены в полную готовность.