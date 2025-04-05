Пыльная буря накрыла Алматы: жители показали последствия

Жители активно делятся в социальных сетях кадрами стихии: сильный порывистый ветер поднял густые клубы пыли, заволок улицы и существенно ограничил видимость.
Хотя буря длилась всего несколько минут, последствия оказались ощутимыми. В отдельных районах частично обрушилась облицовка фасадов зданий, были повреждены вывески магазинов, а мусор и уличные конструкции ветер буквально разметал по дорогам.
В городе начался дождь, небо затянулось серыми тучами.
При этом в пресс-службе воздушной гавани сообщили, что международный аэропорт Алматы работает в штатном режиме.
Ранее синоптики Казгидромета предупреждали о сильном дожде, грозе, а также порывистом ветре, достигающем скорости 15−20 метров в секунду.
В связи с ухудшением погодных условий, департамент по чрезвычайным ситуациям рекомендовал жителям и гостям города соблюдать меры личной безопасности и воздержаться от прогулок в горной местности.
Коммунальные службы Алматы также были приведены в полную готовность.