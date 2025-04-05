В Алматы задержан россиянин

Из релиза за 5 апреля 2025 года следует, что розыск инициирован управлением федеральной службы безопасности по Краснодарскому краю РФ.
Задержанный подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере в составе организованной преступной группы. По имеющимся данным, сумма ущерба, причиненного государству, превышает 23 млн рублей.
По словам начальника управления Асхата Даулетиярова, в ходе оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о возможном местонахождении разыскиваемого лица.
«В результате слаженной работы подразделений полиции Алматы он был задержан. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания, и в отношении него инициирована процедура экстрадиции», — рассказал он.
В полиции подчеркнули, что работа по выявлению и задержанию лиц, скрывающихся от правосудия, продолжается в рамках международного сотрудничества и обмена информацией с правоохранительными органами других стран.