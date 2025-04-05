МЧС: семь строений сгорели в Бобруйском районе

МИНСК, 5 апр — Sputnik. Сухая трава загорелась в деревне Углы в Бобруйском районе, в результате огонь перебросился на здания и уничтожил семь строений, сообщили в пресс-службе МЧС.
ЧП произошло в пятницу. Сотрудникам МЧС в 14:08 поступило сообщение о пожаре блока хозяйственных строений в деревне Углы.
«Огонь, подгоняемый ветром, по сухой траве мгновенно добрался до строений и полностью захватил их», — говорится в сообщении.
Спасатели, прибыв на место, не дали пожару выйти за пределы зоны горения. В результате происшествия на трех подворьях огонь уничтожил семь хозяйственных строений, повредил стены и кровлю дачного дома.
Предположительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Виновные лица устанавливаются.
Профилактика и палы
Сотрудники МЧС с приходом тепла ежедневно по всей республике проводят профилактические рейдовые мероприятия, напоминают жителям республики о важности соблюдения правил пожарной безопасности при наведении порядка на приусадебных участках.
В Беларуси ежегодно весенние палы растительности приводят к несчастным случаям — горят жилые дома, хозяйственные постройки, получают травмы, а также гибнут люди.
В соответствии с законодательством, выжигание сухой растительности запрещено. За выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях предусмотрен штраф.