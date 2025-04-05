Трагедия в Lion Park: суд вынес приговор директору частного зоопарка в Паркенте

В декабре прошлого года охранник парка погиб страшной смертью — его загрызли львы прямо на территории зоопарка.
События того дня до сих пор вызывают множество вопросов. Существует несколько версий произошедшего. Согласно одной из них, три льва, содержавшиеся в одном вольере, оказались на свободе — предположительно, из-за того, что дверь вольера была не заперта. Один из охранников заметил, как животные покинули клетку, и попытался загнать их обратно. Однако хищники набросились на 44-летнего сторожа, растерзали его и частично съели.
По другой версии, сам охранник зашёл в вольер, потревожил животных и начал снимать видео, чтобы отправить его своему знакомому. Это вызвало агрессию у львов, и они атаковали мужчину, приняв его за угрозу или добычу.
После трагедии другие сотрудники зоопарка при помощи транквилизаторов смогли обездвижить и вернуть в клетку двух львов. Третий лев, проявлявший особую агрессию, был застрелен.
Как сообщил телеканал «Миллий», на днях суд поставил точку в этом деле. Директор частного зоопарка был признан виновным в нарушении правил охраны труда, повлёкшем смерть человека. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на три года. До вынесения приговора директор находился под стражей, но после оглашения решения суда был освобождён прямо в зале заседаний.