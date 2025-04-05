Трагедия в Lion Park: суд вынес приговор директору частного зоопарка в Паркенте

События того дня до сих пор вызывают множество вопросов. Существует несколько версий произошедшего. Согласно одной из них, три льва, содержавшиеся в одном вольере, оказались на свободе — предположительно, из-за того, что дверь вольера была не заперта. Один из охранников заметил, как животные покинули клетку, и попытался загнать их обратно. Однако хищники набросились на 44-летнего сторожа, растерзали его и частично съели.