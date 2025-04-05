Александр Быстрыкин взял на контроль дело о нападении на 8-летнюю девочку в Иркутске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования нападения на школьницу в Иркутске. Уголовное дело было возбуждено после инцидента 3 апреля 2025 года. Нападение совершил 35-летний мужчина, когда девочка направлялась в школу, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СК России.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Андрею Ситникову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Напомним, что в Иркутске незнакомый мужчина напал на 8-летнюю девочку в подъезде одного из домов утром 3 апреля. Отец перепуганного ребенка самостоятельно нашел злоумышленника. Как установили полицейские, им оказался 36-летний сторож.