В Волгограде стартовал громкий судебный процесс над «канализационным» аферистом

Напомним, несколько лет назад строитель Торопов предложил волгоградцам провести централизованную канализацию. Предприниматель демонстрировал технические условия подключения, разрешения районных администраций, водоканала. Кроме того, заверял он, по окончании строительства коллектора волгоградцам откроют лицевые счета. Поразмыслив и поверив в обещания предпринимателя, горожане скинулись на проведение коллектора — в среднем люди заплатили от 60 до 90 тысяч рублей. Однако после того, как работа была сделана, никаких договоров на подключение к централизованной канализации люди от Торопова так и не дождались. Предприниматель кормил волгоградцев обещаниями, пока однажды не приехали проверяющие и не зафиксировали факты безучетного использования канализационного коллектора.