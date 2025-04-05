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Жители Краснодара украли из краевого бюджета 14 млн рублей

Из бюджета Краснодарского края на соцвыплатах похитии 14 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

14 млн пропали из бюджета Кубани — их вывели аферисты. Схема простая — организация передавала в соцзащиту ложные данные о сотрудниках. Соцвыплаты шли в карман мошенников.

«Главбух и сотрудники организации по заготовке металла открывали на неосведомленных граждан счета в банке под видом зарплатного проекта. В последующем сведения передавались сотруднику соцзащиты, который был с ними в сговоре. Выплаты незаконно переводили на счета 40 сотрудников, которые об этом даже не подозревали. Соучастники распоряжались деньгами по своему усмотрению. Бюджету Краснодарского края причинен ущерб на сумму свыше 14 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В отношении троих жителей города Краснодара и одного жителя Свердловской области в возрасте от 38 лет до 41 года завели уголовные дела, их обвиняют в мошенничестве — хищении чужого имущества путем обмана. Арестованы более сотни банковских счетов, а также движимое и недвижимое имущество, принадлежащее обвиняемым.