Жители Краснодара украли из краевого бюджета 14 млн рублей

«Главбух и сотрудники организации по заготовке металла открывали на неосведомленных граждан счета в банке под видом зарплатного проекта. В последующем сведения передавались сотруднику соцзащиты, который был с ними в сговоре. Выплаты незаконно переводили на счета 40 сотрудников, которые об этом даже не подозревали. Соучастники распоряжались деньгами по своему усмотрению. Бюджету Краснодарского края причинен ущерб на сумму свыше 14 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.