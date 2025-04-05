12 лет грозит жительнице Пружанского района, которая присвоила 50 тысяч рублей

64-летняя жительница Пружанского района, будучи должностным лицом одного из субъектов хозяйствования, на протяжении длительного времени присваивала себе денежные средства предприятия.
Как сообщили правоохранители, фигурантка неоднократно начисляла себя необоснованные выплаты, в результате чего общая сумма нанесенного предприятию ущерба составила около 50 тысяч белорусских рублей.
Уголовное дело заведено по статье о хищении в особо крупном размере, 64-летней женщине грозит лишение свободы сроком до 12 лет.
Ранее мы писали о том, что пожар уничтожил семь строений и повредил дачный дом в Бобруйском районе 4 апреля 2025 года (тут про это).