Дым с тлеющего мусорного полигона накрыл Новороссийск

По его словам, работы для полной ликвидации ведутся непрерывно уже в течение 23 дней. Сейчас в них задействованы 30 единиц техники. На сегодняшний самосвалы совершили 5306 рейсов. При этом объем отсыпанного грунта составил 71620 кубометров.