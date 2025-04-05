В МЧС рассказали подробности пожара у Перми II, который вызвал столб дыма

Подробности пожара в районе Перми II, который вызвал большой чёрный столб дыма, рассказали в МЧС по Пермскому краю.
Как пояснили в ведомстве, сообщение о возгорании поступило 5 апреля в 14:41. Пожар случился на строительной площадке на улице Дзержинского.
«К месту вызова направлены силы и средства в количестве 19 человек личного состава и 5 единиц техники. По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходило горение рубероида на крыше строящегося жилого дома», — пояснили в МЧС по Пермскому краю.
Итоговая площадь пожара составила всего 5 квадратных метров. Потушить его — ещё до приезда огнеборцев — смогли рабочие, которые находились на стройплощадке. В результате происшествия никто не пострадал.