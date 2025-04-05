Распространившийся степной пожар тушат в Костанайской области

Сообщается, что на место прибыли силы и средства МЧС. По данным, в тушении задействовано более 60 человек личного состава, свыше 20 единиц техники ДЧС области, местных исполнительных органов, добровольных противопожарных формирований и лесного хозяйства, а также привлечен пожарный поезд. Проведено аэровизуальное обследование с вертолета.