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Распространившийся степной пожар тушат в Костанайской области

Костанай. 5 апреля. КазТАГ — Распространившийся степной пожар тушат в Костанайской области, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Возгорание началось на территории степи Б. Майлина, вблизи границы с Аулиекольским районом Костанайской области. В условиях сильного ветра огонь распространился в сторону Аулиекольского района», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на место прибыли силы и средства МЧС. По данным, в тушении задействовано более 60 человек личного состава, свыше 20 единиц техники ДЧС области, местных исполнительных органов, добровольных противопожарных формирований и лесного хозяйства, а также привлечен пожарный поезд. Проведено аэровизуальное обследование с вертолета.

«Работы по ликвидации пожара продолжаются. Обстановку осложняет усиленный ветер», — сказано в сообщении.