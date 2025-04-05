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Движение на 1-й Тверской-Ямской улице восстановлено после аварии

Движение на ул. 1-я Тверская-Ямская в районе д. 7 восстановлено после аварии, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Движение на ул. 1-я Тверская-Ямская восстановлено», — отметили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что на ул. 1-я Тверская-Ямская в районе д. 7 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение было затруднено на 1,5 км.