Движение на 1-й Тверской-Ямской улице восстановлено после аварии

«Движение на ул. 1-я Тверская-Ямская восстановлено», — отметили в Дептрансе.
Ранее сообщалось, что на ул. 1-я Тверская-Ямская в районе д. 7 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение было затруднено на 1,5 км.
Движение на ул. 1-я Тверская-Ямская в районе д. 7 восстановлено после аварии, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Движение на ул. 1-я Тверская-Ямская восстановлено», — отметили в Дептрансе.
Ранее сообщалось, что на ул. 1-я Тверская-Ямская в районе д. 7 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение было затруднено на 1,5 км.