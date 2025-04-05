Таможня Литвы задержала церковный колокол, перевозимый гражданином Молдавии

Сотрудники таможни передали колокол на экспертизу в инстанции охраны культурных ценностей. Надпись на нем гласит о почестях епископу Константинопольской православной церкви Петру Могиле (1596−1647). В эпоху религиозных распрей, в том числе за титулы, он именовался митрополитом Киевским, Галицким и всея Руси. Отец иерарха был правителем Валахии (Молдавии).