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Таможня Литвы задержала церковный колокол, перевозимый гражданином Молдавии

ВИЛЬНЮС, 5 апреля. /ТАСС/. Таможенный департамент Литвы выясняет ценность церковного колокола, обнаруженного и задержанного в автомобиле гражданина Молдавии, который при пересечении границы религиозный предмет не декларировал. Об этом таможня сообщила в информации для СМИ.

Источник: Reuters

«На автодорожном контрольно-пропускном пункте в районном центре Шальчининкай (через него транспорт следует в направлении белорусского города Лида — прим. ТАСС) гражданин Молдавии, управлявший автомобилем Mercedes Sprinter, заявил, что декларируемых предметов не перевозит. Однако при осмотре таможенники обнаружили замаскированный мешками 260-килограммовый колокол», — говорится в сообщении.

Никаких документов о происхождении и принадлежности артефакта водитель предъявить не мог. Он заявил, что не знал об их необходимости.

Сотрудники таможни передали колокол на экспертизу в инстанции охраны культурных ценностей. Надпись на нем гласит о почестях епископу Константинопольской православной церкви Петру Могиле (1596−1647). В эпоху религиозных распрей, в том числе за титулы, он именовался митрополитом Киевским, Галицким и всея Руси. Отец иерарха был правителем Валахии (Молдавии).