Таможня Литвы задержала церковный колокол, перевозимый гражданином Молдавии

«На автодорожном контрольно-пропускном пункте в районном центре Шальчининкай (через него транспорт следует в направлении белорусского города Лида — прим. ТАСС) гражданин Молдавии, управлявший автомобилем Mercedes Sprinter, заявил, что декларируемых предметов не перевозит. Однако при осмотре таможенники обнаружили замаскированный мешками 260-килограммовый колокол», — говорится в сообщении.
Никаких документов о происхождении и принадлежности артефакта водитель предъявить не мог. Он заявил, что не знал об их необходимости.
Сотрудники таможни передали колокол на экспертизу в инстанции охраны культурных ценностей. Надпись на нем гласит о почестях епископу Константинопольской православной церкви Петру Могиле (1596−1647). В эпоху религиозных распрей, в том числе за титулы, он именовался митрополитом Киевским, Галицким и всея Руси. Отец иерарха был правителем Валахии (Молдавии).