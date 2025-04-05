Угроза обрушения дороги: в Ялте рухнула подпорная стена

«Обвал произошел на улице Виноградная. Рухнула подпорная стена во время ремонта, который производил частный собственник прилегающего участка, без воды и газа остались жильцы трех многоквартирных домов», — рассказала она.
По ее словам, подача воды будет восстановлены до утра 6 апреля.
«Восстановление подачи газа — не ранее понедельника, перекрыта для движения транспорта одна полоса дороги. На месте работают профильные специалисты, сотрудники департамента мунконтроля ждут с документами собственника участка для проверки законности проведения работ», — говорится в ТГ-канале главы администрации.
Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с обрушением части подпорной стены в поселке Ливадия.
«В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства при содержании подпорной стены и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщает прокуратура РК.