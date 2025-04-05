Угроза обрушения дороги: в Ялте рухнула подпорная стена

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости Крым. В Ялте, в поселке Ливадия обрушилась подпорная стена, без воды и газоснабжения остались три многоквартирных дома, есть угроза обрушения дороги. Об этом РИА Новости Крым сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.