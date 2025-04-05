Росгвардейцы в центре Москвы оказали помощь пенсионеру с травмой головы

«Во время патрулирования Малого Власьевского пер. росгвардейцы получили сообщение о находящемся на улице окровавленном человеке. Незамедлительно прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили лежащего на асфальте мужчину. Подойдя к мужчине, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что из-за головокружения он потерял равновесие и сильно ударился головой при падении», — говорится в сообщении.