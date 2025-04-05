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Росгвардейцы в центре Москвы оказали помощь пенсионеру с травмой головы

В центре столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве оказали первую помощь 70-летнему пенсионеру, получившему травму головы, сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по столице.

Источник: РИА "Новости"

«Во время патрулирования Малого Власьевского пер. росгвардейцы получили сообщение о находящемся на улице окровавленном человеке. Незамедлительно прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили лежащего на асфальте мужчину. Подойдя к мужчине, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что из-за головокружения он потерял равновесие и сильно ударился головой при падении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до приезда вызванной бригады скорой помощи росгвардейцы оказывали пострадавшему первую помощь. Прибывшие медики обследовали мужчину и госпитализировали его в городскую больницу.