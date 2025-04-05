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В Самаре 180 взрослых и 170 детей эвакуировали из ТЦ из-за короткого замыкания

В Самаре 5 апреля сработала пожарная сигнализация в торговом центре на Московском шоссе.

Источник: Комсомольская правда

Днем 5 апреля в торговом центре «Эль Рио» на Московском шоссе сработала пожарная сигнализация. Сигнал о пожаре сработал в 13.05, уточнили в ГУ МЧС России по Самарской области. К месту ЧП отправились пожарные подразделения.

— На втором этаже в развлекательном парке произошло короткое замыкание воздушного компрессора, — уточнила пресс-служба ведомства.

Пожар в итоге не разгорелся. Но еще до прибытия пожарных из ТЦ для безопасности эвакуировали 350 человек: 180 взрослых и 170 детей. Никто не погиб и не пострадал.