В Копейске арестовали грабителя, находившегося в федеральном розыске

В отдел полиции Копейска обратился 33-летний мужчина, который рассказал о том, что ночью у него был похищен сотовый телефон стоимостью 30 тысяч рублей. Он распивал спиртные напитки с неизвестным, после чего тот выхватил у него телефон и скрылся.
Мужчина описал приметы грабителя, в полиции установили его возможный маршрут передвижения.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные установили и задержали ранее шесть раз судимого, в том числе за имущественные преступления, 31-летнего копейчанина без определенного места жительства», — рассказали в ведомстве. Также выяснилось, что он находился в федеральном розыске за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.