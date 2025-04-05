В Копейске арестовали грабителя, находившегося в федеральном розыске

В отдел полиции Копейска обратился 33-летний мужчина, который рассказал о том, что ночью у него был похищен сотовый телефон стоимостью 30 тысяч рублей. Он распивал спиртные напитки с неизвестным, после чего тот выхватил у него телефон и скрылся.