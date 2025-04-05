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В Красноярском крае локализовали пожар в деревне Калиновка

Пожар в красноярской деревне Калиновка локализовали на площади 1000 квадратов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пожар в деревне Калиновка Красноярского края локализован на 1000 квадратных метров, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.

Ранее МЧС РФ сообщало, что в регионе свыше 20 ландшафтных пожаров ликвидируют в условиях сильного ветра, который разносит искры и горящую траву. По данным МЧС Красноярского края, в регионе ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду и более. Позже МЧС РФ сообщило, что три жилых дома и три надворные постройки горят на 1000 квадратных метров в деревне Калиновка Красноярского края.

«МЧС России: пожар в Калиновке локализован на 1000 “квадратах”, — говорится в сообщении.