В Красноярском крае локализовали пожар в деревне Калиновка

Ранее МЧС РФ сообщало, что в регионе свыше 20 ландшафтных пожаров ликвидируют в условиях сильного ветра, который разносит искры и горящую траву. По данным МЧС Красноярского края, в регионе ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду и более. Позже МЧС РФ сообщило, что три жилых дома и три надворные постройки горят на 1000 квадратных метров в деревне Калиновка Красноярского края.