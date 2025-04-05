Слухи о маньяке опровергли в полиции Карагандинской области

Ранее в соцсетях распространилась информация о предстоящей сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК): якобы на ней планируют поставить вопрос о проведении референдума. Сначала слухи опроверг заместитель председателя АНК Лугмар Буларов, а затем полиция отчиталась о задержании подозреваемых, которые тиражируют фейковые сообщения.