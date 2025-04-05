Лазурный автобус сгорел на Васильевском острове

Очередной пожар уничтожил лазурный автобус. В этот раз общественный транспорт сгорел на Васильевском острове возле дома № 3 на 18-й линии В. О. Судя по кадрам из соцсетей, полыхало очень сильно — дым был виден из разных районов Северной столицы. К счастью, обошлось без пострадавших. С огнем справились спасатели МЧС.