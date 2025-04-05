Лазурный автобус сгорел на Васильевском острове

Очередной пожар уничтожил лазурный автобус. В этот раз общественный транспорт сгорел на Васильевском острове возле дома № 3 на 18-й линии В. О. Судя по кадрам из соцсетей, полыхало очень сильно — дым был виден из разных районов Северной столицы. К счастью, обошлось без пострадавших. С огнем справились спасатели МЧС.
— Пожар произошел 5 апреля в 14:50. Огонь охватил рейсовый автобус по всей площади. В 15:19 пожар потушили. Сведения о пострадавших к МЧС не поступали. Огонь ликвидировали силами двух единиц техники и 10 человек личного состава, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
Добавим, что ранее «КП-Петербург» разбиралась, почему с лазурными автобусами в Северной столице часто происходят опасные происшествия. Если коротко, то виноват комплекс факторов: недосып водителей, нехватка денег на зарплаты и содержание транспорта. Но выход из ситуации есть, уверены эксперты.