В Югре будут судить членов преступной группы, легализовавшей более 700 мигрантов

По данным Telegram-канала, противоправная деятельность фигурантов была пресечена в 2024 году сотрудниками региональной полиции. Установлено, что с 2018 года участники группы за денежное вознаграждение помогали приезжим оформлять фиктивные документы для легализации их правового статуса. Они оформляли поддельные трудовые договоры, через МФЦ отправляли уведомления о них в отдел по вопросам миграции полиции Ханты-Мансийска. Это позволяло иностранцам встать на миграционный учет, не осуществляя реальной трудовой деятельности.