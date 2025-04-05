В Югре будут судить членов преступной группы, легализовавшей более 700 мигрантов

«По материалам, собранным полицией, следственными органами возбуждено 57 уголовных дел по п. “а” ч. 2 ст. 322.1 (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору) и ст. 322.3 (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина) УК РФ. Дела направлены в суд для рассмотрения. Среди обвиняемых есть владелица и работница Центра помощи иностранным гражданам, а также сотрудник МФЦ», — говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала, противоправная деятельность фигурантов была пресечена в 2024 году сотрудниками региональной полиции. Установлено, что с 2018 года участники группы за денежное вознаграждение помогали приезжим оформлять фиктивные документы для легализации их правового статуса. Они оформляли поддельные трудовые договоры, через МФЦ отправляли уведомления о них в отдел по вопросам миграции полиции Ханты-Мансийска. Это позволяло иностранцам встать на миграционный учет, не осуществляя реальной трудовой деятельности.
По информации полиции, злоумышленники организовали незаконное пребывание в регионе более 700 граждан из стран ближнего зарубежья, получив преступный доход на сумму свыше 2,5 млн рублей.