В Башкирии горящая трава повредила садовые дома.

Возгорание сухой травы произошло в городе Сибай, сообщает МЧС по РБ. На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства пожарно-спасательных подразделений.
По прибытии установлено, что в районе СНТ № 13 произошло горение сухой травянистой растительности. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся. Для предотвращения распространения огня силами МБУ «ДРСУ г. Сибай» была проведена опашка территории.
В результате пожара повреждены 4 неэксплуатируемых садовых дома. Площадь возгорания составила 2 га. Проводится проливка тлеющих очагов, для недопущения повторного возгорания.
К ликвидации пожара привлекались силы и средства башкирской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 42 человека и 17 единиц техники.