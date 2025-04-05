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В Башкирии горящая трава повредила садовые дома

В Башкирии горящая трава повредила садовые дома.

Источник: МЧС России по РБ

Возгорание сухой травы произошло в городе Сибай, сообщает МЧС по РБ. На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства пожарно-спасательных подразделений.

По прибытии установлено, что в районе СНТ № 13 произошло горение сухой травянистой растительности. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся. Для предотвращения распространения огня силами МБУ «ДРСУ г. Сибай» была проведена опашка территории.

В результате пожара повреждены 4 неэксплуатируемых садовых дома. Площадь возгорания составила 2 га. Проводится проливка тлеющих очагов, для недопущения повторного возгорания.

К ликвидации пожара привлекались силы и средства башкирской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 42 человека и 17 единиц техники.