В Кишиневе задержан известный столичный ресторатор и телеведущий, торговавший наркотиками: При обыске у него нашли несколько пакетов с кокаином

Владелец столичного ресторана Chicu Stake House и ведущий программы «Gusturile se discut “на ProTV, Петру Кику, был задержан сотрудниками INI в минувшую ночь по подозрению в наркотрафике, сообщает PulsMedia.MD.
По данным источников, у Кику был проведен обыск дома после того, как был задержан человек с пакетом кокаина, который утверждал, что купил его у Кику.
Во время следственных действий было изъято несколько пакетов с кокаином. Кику задержан на 72 часа, возбуждено уголовное дело по статье «наркотрафик».