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В Ростове нашли живой 15-летнюю школьницу из Азова

В Ростове нашли живой 15-летнюю школьницу из Азова, которая числилась пропавшей без вести.

София Д. не давала о себе знать родным в течение трех дней.

Девушка покинула свой дом 2 апреля и направилась в неизвестном направлении. Когда она не вернулась к вечеру, члены семьи заволновались и заявили об ее исчезновении в правоохранительные органы. Мать школьницы предполагала, что дочь могла находиться в Ростове.

Впоследствии к поискам подключились добровольцы и владельцы автомобилей. В общей сложности в поисковой операции участвовало около ста человек.

Лишь вечером 5 апреля стало известно об обнаружении Софии живой и здоровой в столице Донского края. Информация о том, где находилась девочка все это время, не разглашается.