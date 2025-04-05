В Ростове нашли живой 15-летнюю школьницу из Азова

Девушка покинула свой дом 2 апреля и направилась в неизвестном направлении. Когда она не вернулась к вечеру, члены семьи заволновались и заявили об ее исчезновении в правоохранительные органы. Мать школьницы предполагала, что дочь могла находиться в Ростове.