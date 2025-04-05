В Ростове нашли живой 15-летнюю школьницу из Азова

София Д. не давала о себе знать родным в течение трех дней.
Девушка покинула свой дом 2 апреля и направилась в неизвестном направлении. Когда она не вернулась к вечеру, члены семьи заволновались и заявили об ее исчезновении в правоохранительные органы. Мать школьницы предполагала, что дочь могла находиться в Ростове.
Впоследствии к поискам подключились добровольцы и владельцы автомобилей. В общей сложности в поисковой операции участвовало около ста человек.
Лишь вечером 5 апреля стало известно об обнаружении Софии живой и здоровой в столице Донского края. Информация о том, где находилась девочка все это время, не разглашается.