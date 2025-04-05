В Перми во время движения загорелся рейсовый автобус

В Кировском районе Перми во время движения загорелся рейсовый автобус. Дорожное происшествие произошло в субботу, 5 апреля, около 16.34, рассказали в краевом МЧС. Автобус тушили девять сотрудников пожарно-спасательного подразделения с помощью двух спецмашин.