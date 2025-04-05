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В Перми во время движения загорелся рейсовый автобус

Дорожное происшествие произошло днем 5 апреля в Кировском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районе Перми во время движения загорелся рейсовый автобус. Дорожное происшествие произошло в субботу, 5 апреля, около 16.34, рассказали в краевом МЧС. Автобус тушили девять сотрудников пожарно-спасательного подразделения с помощью двух спецмашин.

По предварительной информации ГУ МВД по Пермскому краю, в результате инцидента пострадавших нет. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

Также проверку по факту возгорания рейсового автобуса на трассе Пермь — Краснокамск начала прокуратура. В надзорном ведомстве уточнили, что находившиеся в салоне пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал.

В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку действиям ответственных лиц в части соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе выпуска на линию исправных автотранспортных средств. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.