В Перми во время движения загорелся рейсовый автобус

В Кировском районе Перми во время движения загорелся рейсовый автобус. Дорожное происшествие произошло в субботу, 5 апреля, около 16.34, рассказали в краевом МЧС. Автобус тушили девять сотрудников пожарно-спасательного подразделения с помощью двух спецмашин.
По предварительной информации ГУ МВД по Пермскому краю, в результате инцидента пострадавших нет. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.
Также проверку по факту возгорания рейсового автобуса на трассе Пермь — Краснокамск начала прокуратура. В надзорном ведомстве уточнили, что находившиеся в салоне пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал.
В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку действиям ответственных лиц в части соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе выпуска на линию исправных автотранспортных средств. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.