Пенсионерка из Башкирии отправила мошенникам 112 тыс. рублей

63-летней женщине позвонил лже-сотрудник «Энергосбыта» и рассказал о необходимости замены счетчиков на новые. Для постановки на очередь женщина назвала пришедший по смс код. После ей позвонили якобы специалисты «Госуслуг» и следственного комитета, которые убедили перевести накопления на безопасные счета.