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Пенсионерка из Башкирии отправила мошенникам 112 тыс. рублей

В Белорецке местная жительница 3 апреля лишилась крупной суммы, поверив мошенникам.

Источник: РИА "Новости"

63-летней женщине позвонил лже-сотрудник «Энергосбыта» и рассказал о необходимости замены счетчиков на новые. Для постановки на очередь женщина назвала пришедший по смс код. После ей позвонили якобы специалисты «Госуслуг» и следственного комитета, которые убедили перевести накопления на безопасные счета.

По данным пресс службы МВД Башкирии, всего пенсионерка перевела преступникам 112 тысяч рублей и лишь позже поняла, что стала жертвой обмана. Полицейские расследуют уголовное дело о мошенничестве.