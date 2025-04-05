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В Саранске ввели режим ЧС после атаки БПЛА

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен в Саранске после ночной атаки БПЛА на регион, сообщил глава Мордовии Артем Здунов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее он сообщал, что в ночь на субботу БПЛА атаковал предприятие в Мордовии, пострадавших нет.

«После сегодняшней атаки БПЛА приняли решение ради безопасности наших жителей ввести в Саранске режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Важно — все службы неоднократно отрабатывали действия при режиме ЧС, все работают слажено, каждый знает свой порядок», — написал Здунов в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что жителей близлежащих домов перемещают в места временного размещения, где работают медики и психологи, и обеспечивают всем необходимым.