В Саранске ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Ранее он сообщал, что в ночь на субботу БПЛА атаковал предприятие в Мордовии, пострадавших нет.
«После сегодняшней атаки БПЛА приняли решение ради безопасности наших жителей ввести в Саранске режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Важно — все службы неоднократно отрабатывали действия при режиме ЧС, все работают слажено, каждый знает свой порядок», — написал Здунов в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что жителей близлежащих домов перемещают в места временного размещения, где работают медики и психологи, и обеспечивают всем необходимым.