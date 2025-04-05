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Огонь перекинулся с травы на дома, бани и хозпостройки в Нижегородской области

Причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнём.

Источник: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пал травы привёл к пожарам в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пал сухостоя привёл к пожару в деревне Букалей Бутурлинского муниципального округа 4 апреля. Огонь распространился на два дома и девять хозяйственных построек.

Такое же происшествие случилось в поселке Красный Яр Воскресенского муниципального округа. Огонь перекинулся с сухой растительности на две бани и один сарай.

По данным МЧС, пострадавших и погибших нет.

Причиной обоих пожаров стало неосторожное обращение с огнём.