Огонь перекинулся с травы на дома, бани и хозпостройки в Нижегородской области

Пал травы привёл к пожарам в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пал сухостоя привёл к пожару в деревне Букалей Бутурлинского муниципального округа 4 апреля. Огонь распространился на два дома и девять хозяйственных построек.
Такое же происшествие случилось в поселке Красный Яр Воскресенского муниципального округа. Огонь перекинулся с сухой растительности на две бани и один сарай.
По данным МЧС, пострадавших и погибших нет.
Причиной обоих пожаров стало неосторожное обращение с огнём.