В Башкирии потушили загоревшуюся траву около СНТ в Сибае

Всего в результате пожара выгорела трава на площади около 2 гектаров. Другой очаг возгорания, поблизости от первого, повредил четыре садовых домика, в которых никто не живет. Здания пролили водой, чтобы исключить повторное возгорание, передают в экстренном ведомстве.