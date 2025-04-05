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В Башкирии потушили загоревшуюся траву около СНТ в Сибае

В башкирском Сибае из-за загоревшейся травы повреждены 4 садовых домика.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 апреля, в Сибае около СНТ № 13 загорелась сухая трава. По данным МЧС по Башкирии, из-за сильного ветра огонь быстро распространился. В тушении возгорания принимали участие сотрудники экстренных ведомств, всего 42 человека и 17 единиц техники.

— Благодаря оперативным и слаженным действиям распространение огня удалось остановить. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Всего в результате пожара выгорела трава на площади около 2 гектаров. Другой очаг возгорания, поблизости от первого, повредил четыре садовых домика, в которых никто не живет. Здания пролили водой, чтобы исключить повторное возгорание, передают в экстренном ведомстве.

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